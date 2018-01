Sergio Álvarez no pierde la esperanza

El director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, fue claro con la situación de Sergio Álvarez. El club vigués ofrece un año de contraro al meta de Catoira, una oferta que no va a mejorar "Sergio sabe cuáles son las condiciones, quedan unos días de mercado y vamos a esperar y a ver si se puede".

A pesar de estas declaraciones, tanto Sergio como su representante siguen esperando un acercamiento del club vigués, dado que inicialmente, el portero de la cantera del Celta rechazó la posibilidad de renovar por solo un año. El de Catoira esperará hasta el 31 de enero. Esa es la fecha que se marcan para empezar a hablar con otros clubes.

Sergio acaba contrato en junio y desde que empezó este 2018 es libre para negociar su futuro. Su prioridad sigue siendo, a día de hoy, el Celta. El club vigués es su vida pero no seguirá aquí "a cualquier precio".

Si antes de esa fecha no hay movimiento,(que se presume que no por las declaraciones de Miñambres) Sergio entenderá que no hay interés por parte del club en mantenerlo en la plantilla y empezará a escuchar las ofertas que puedan llegar de otros clubes.

Después de prácticamente toda una vida en Vigo el futuro del gato de Catoira está por decidir. En poco más de quince días conoceremos el desenlace.