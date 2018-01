Bloqueada la negociación en Opel

Bloqueadas las negociaciones en la planta Opel de Figueruelas. El Comité de Empresa ha decidido no continuar con las reuniones hasta que PSA no clarifique cuál va a ser el futuro de la planta, qué modelos se van a fabricar, y, sobre todo, que se comprometa a poner en marcha el contrato de relevo, es decir, la prejubilaciones. Hoy se tenían que retomar las reuniones pero el comité ha decidido por unanimidad que no pueden admitir "propuestas parciales".

Ana Sánchez, responsable de Industria de Comisiones Obreras, ha indicado que "el contrato de relevo se tiene que producir tal y como está recogido en el convenio colectivo y, en segundo lugar, nos tiene que decir PSA qué es lo que nos estamos jugando en este convenio", es decir, "qué es lo que podemos tener y qué no podemos tener porque trabajar un acuerdo sobre un futuro en una nube, que no podemos cuantificar ni en modelos ni en producto nos parece que no es una situación admisible por parte de este comité de empresa".

Comienza así el año 2018, tras el anterior en el que las negociaciones acabaron con una propuesta "agresiva" de la nueva propietaria, PSA, que no gustó a los trabajadores, con congelaciones y reducciones de salarios y rescisión de contratos temporales. Esta propuesta "planteaba una reducción salarial del 6%, una congelación de los salarios durante la vigencia del convenio y además una serie de bajada de salarios por la vía de los pluses y de primas". Según explica Sánchez, "no es una reducción sobre tablas pero sí sobre las nóminas de los trabajadores". La pelota, dice el comité, está ahora en el tejado de la empresa, y esperan tener una respuesta esta misma semana.