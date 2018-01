Concienciar para prevenir

Concienciar a los jóvenes de que todos pueden sufrir un accidente de tráfico. Y concienciarles también de que pueden evitarlo. Es la intención de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza con la Campaña "Te puede pasar - Si controlas vuelves". Una campaña que se ofrece a todos los centros educativos de Aragón y cuyo objetivo claro es la prevención de accidentes de tráfico.

Para ello, potenciar los buenos comportamientos entre los jóvenes y adolescentes en las vías es importante para que la seguridad vial vaya en aumento. La Asociación para el estudio de la lesión medular espinal, AESLEME, es la encargada de desarrollar esta campaña, que además de concienciarles para prevenir, les dan a conocer las graves consecuencias que pueden sufrir tras un accidente de tráfico.

"Las consecuencias las suele impartir un lesionado medular en accidente de tráfico, donde en primera persona, les cuenta, no solo por lo que ha tenido que pasar, sino cómo es la vida a este lado del muro, y cómo se viene muy fácil por una tontería y luego tienes que pagar un precio muy alto por una tontería", explica Francisco Ureta, delegado de AESLEME en Aragón.

El alcohol y otras drogas, y ahora también los teléfonos móviles, son los principales problemas que afectan a la seguridad vial y que más accidentes siguen causando. En la campaña trabajan con las emociones de los jóvenes, para inculcarles que un despiste puede hacer que su vida, la de su entorno y la de otras personas cambien para siempre.

"Un padre o una madre no tiene derecho de que un niño de tres, cuatro o cinco años se quede tetrapléjico de por vida por contestar un WhatsApp", asegura Ureta, que además lanza un mensaje: "tenemos que tener muy claro que esto no puede formar parte de nuestra vida y no lo podemos tener asimilado".