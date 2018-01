7.000 vecinos han presentado reclamaciones contra el ICA

7.000 reclamaciones vecinales ha recibido ya la Federación de Barrios de Zaragoza para oponerse al ICA, el impuesto de Contaminación de Aguas. Proceden, fundamentalmente, de los barrios de Torrero, Las Fuentes y San José. Una cifra que esperan que se duplique, porque los avisos de pago están llegando al resto de distritos de la ciudad. La Federación de Barrios es quien está centralizando la recogida de estos recursos. Rafael Tejedor, su secretario, señala que esperan duplicar el número de recursos porque ahora están llegando los recibos a la margen izquierda.

Desde la federación se están organizando charlas para explicar el ICA y entre las recomendaciones, primero, pagar, "porque después vendrá con recargo" y luego, recurrir. "Si se decide no pagar también se corre el riesgo de que te embarguen cuentas y nóminas", ha indicado.

El impuesto está generando debate en muchos sectores. Desde la UCA, la Unión de Consumidores de Aragón, lamentan que ahora se pase al cobro este recibo cuando la gestión de depuración de las aguas ha sido un desastre. Además, su portavoz José Ángel Oliván, respondía al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, que ayer le acusaba de "contaminar con sus propuestas" a esta asociación.

Ante el elevado número de quejas, el Instituto Aragonés del Agua insiste, el impuesto "no es injusto" sino que es un impuesto que "lo regula la ley y el ciudadano contribuyente está obligado a atender esas obligaciones tributarias que marcan las leyes y no lo estamos pagando dos veces porque en Zaragoza, en particular, la tarifa general está bonificada de forma que se iguala la carga fiscal con otro usuario que paga la tarifa completa en otras ciudades", ha afirmado su directora, Inés Torralba.

Y ha añadido que en estos años se han dejado de recaudar en Zaragoza 444 millones de euros por lo que "antes de 2016 ya se podía considerar compensado el esfuerzo inversor". De este modo, en 2016 "el legislador pone fin a esta situación de excepción y establece una regulación general del impuesto para todos los usuarios".

Justifica, además, que "en La Rioja o Navarra van a ser más baratos los servicios públicos por las características de su territorio", y el coste es así más elevado que en otras comunidades autónomas. En Zaragoza capital "se concentra la mitad de nuestra población, donde el coste de la depuración es más barato y el resto de la pobiación está dispersa por nuestro territorio".