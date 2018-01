"Nunca se me ha dado un ultimátum desde el club"

Tecncyonta Zaragoza puede respirar, al menos por unos días, después de vencer a Estudiantes rompiendo una dinámica muy peligrosa de 6 derrotas consecutivas que habían dejado al equipo rojillo al borde del descenso.

El triunfo, tan importante como agónico, llegó en un final apretado que en varias ocasiones ha vivido y perdido el conjunto que dirige Jota Cuspinera que a pesar de haber encajado la segunda peor racha de derrotas en la historia del club su continuidad nunca ha estado en duda para los rectores de la entidad.

"Nunca me trasmitieron eso, nadie me tiene que decir la importancia que tiene ganar. soy consciente del negocio en el que vivo pero desde el club no se me ha dado ningún ultimátum de que si no ganamos se me echa. Cualquier día ellos me pueden rescindir el contrato. Yo lo único que he pedido que el día que tenga que llegar que se haga con naturalidad".

Declaración de Jota Cuspinera en SER Deportivos Aragón donde también desgranó la racha de seis derrotas consecutivas "cúmulo de varias circunstancias incluida la baja de Sergi García porque Bo es un jugador distinto y nos servía sobre todo como revulsivo".

Mirando a la próxima jornada a Tecncyonta le espera el Valencia Basket en La Fonteta en un partido "complicado porque jugamos fuera contra un rival de Euroliga pero fuimos capaces de vencer en la pista del Baskonia y piensas que por qué no aunque es el campeón de liga. Me gustaría que fuésemos capaces de competir".