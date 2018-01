El presidente: "Ni Pozo ni nadie saldrá en enero"

Alfonso García en estado puro. El presidente del Almería repasa con LA VOZ y la Cadena SER la actualidad rojiblanca, que viene marcada, entre otros temas, por la buena racha del equipo desde que llegó Lucas Alcaraz al banquillo y por el mercado de invierno, abierto de par en par desde el pasado 1 de enero de 2018.

Alfonso García se fue feliz a Águilas el pasado domingo con los tres puntos en el bolsillo después de sufrir, pero ganar al Lugo de Francisco gracias a un Almería que ha cambiado con el entrenador granadino en el banquillo rojiblanco: “Lucas Alcaraz vino al Almería porque creímos que podía hacer un gran trabajo y las cosas están saliendo porque seguimos fuera del descenso; es un entrenador que conoce muy bien la categoría, el mundo del fútbol... y por eso lo tenemos con nosotros esta temporada en el Almería”, fue el primer mensaje del presidente Alfonso García.

Ahora ve otro Almería en el campo: “Con Lucas Alcaraz se ve orden en el terreno de juego, mucho trabajo y lo que estamos viendo en el equipo en los últimos partidos”.

Recordó ante de abandonar el Estadio de los Juegos Mediterráneos que estar el Almería en la Liga de Fútbol Profesional es un lujo para todos: “Es un privilegio tener al Almería en la LFP y eso no me canso de repetir y recordar, aunque cuando se tiene no lo valoramos y eso hay que valorarlo todas las temporadas”.

NO HABRÁ SALIDAS El máximo accionista del Almería manda un mensaje de tranquilidad a la plantilla y asegura que no venderá ningún futbolistas

No será fácil fichar en el mercado de invierno en enero: “Será complicado firmar en enero jugadores porque tenemos el control económico muy ajustado y en los últimos años teníamos la ayuda al descenso y estamos supeditados a la televisión porque otros ingresos no hay en el Almería, por lo que veo difícil que se fiche algún futbolista”.

No sabe qué puesto hay que cubrir en la plantilla del Almería en enero: “Eso debe analizarlo el cuerpo técnico, lo que pasa es que tenemos tantos futbolistas lesionados que habría que firmar futbolistas para todos los puestos en la plantilla del Almería”.

Alfonso García habló, además, de la plaga de los lesionados en el Almería: “Esto es una ruleta, el fútbol son momentos y ahora se nos caen todos de golpe, pero llegará el momento en el que recuperaremos todos. No hay una ciencia exacta”.

El presidente del Almería no sabe nada del posible interés del Barça B por Pozo: “No tengo conocimiento, pero es un futbolista muy importante para nosotros, por lo que no saldrá en enero; otra cosa es cuando acabe la temporada en caso que haya oferta por él o por otro jugador”.