Cabalgata de Reyes Magos en Andújar

En esta ciudad de Andújar no tenemos solución. A través de las redes sociales se ha debatido sobre el cambio de día en la celebración de la cabalgata de Reyes Magos, habiendo opiniones para todos los gustos. Unas a favor y otras en contra, como puede ser normal, y en algunos casos tratando de descalificar a quienes no pensaban lo mismo, especialmente si lo hacía en contra del cambio.

A todo lo trivial en Andújar le damos mucha importancia, tal vez porque en el fondo no tendremos más problemas que si se cambia o no de día la cabalgata, mientras que aquello que realmente es fundamental para nuestro crecimiento y desarrollo como ciudad, no lo hacemos importante. ¡Claro!, así nos luce el pelo.

La decisión de adelantar la cabalgata de Reyes fue tomada por el Ayuntamiento desde el sentido común, al tener información de lluvias intensas el día 5 de enero y además conocer que en otras localidades, algunas muy cercanas como Marmolejo, iban a adelantarla. Por tanto deberíamos alegrarnos de que se tomara una resolución que favorecía a todos, en especial a los niños, y no rasgarnos las vestiduras a la primera de cambio. La cabalgata fue un éxito y sus principales destinatarios disfrutaron intensamente. Para ellos el día es lo de menos, somos los adultos quienes complicamos las cosas.

Pensemos que si no se produce el cambio y hubiese llovido, no pudiendo celebrarse la cabalgata, ahora qué estaríamos diciendo del Ayuntamiento. De todo, sin ahorrar descalificaciones e insultos.

Bueno, después de opinar sobre cosa tan trascendental para Andújar, me voy a ocupar de las tonterías del paro, la sequía, la falta de trenes y cosas similares que aquí son trivialidades.