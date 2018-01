El hielo y la nieve condicionan la vida de los abulenses

La gran cantidad de nieve caída durante el fin de semana, casi 60 litros por metro cuadrado, y las bajas temperaturas de la madrugada de este martes, -11,4ºC según el Observatorio Meteorológico de Ávila, han dificultado las labores de limpieza de las calles ya que parte de la nieve se ha transformado en hielo.

Cuarenta y ocho horas después de la nevada es más fácil circular en coche pero los peatones lo tienen muy complicado y la situación está motivando numerosas quejas de vecinos que a lo largo de los dos últimos días se han puesto en contacto con Cadena Ser Ávila a través del teléfono 920 22 64 84.

Hoy han funcionado cuatro de las líneas 1, 3, 5 y 6 de autobús urbano, aunque no es posible realizar todo su recorrido y no se están cumpliendo los horarios. Se pide a los conductores que no aparquen en las paradas de autobus para facilitar la subida y bajada de viajeros.

Según el Ayuntamiento de Ávila el servicio de recogida de basuras ha podido acceder ya al 75 por ciento de los contenedores de la ciudad. Los taxis están funcionando con normalidad y las emergencias se atienden desde la Policía Local.

Basura acumulada este martes en una de las calles de Ávila / Cadena Ser

El Plan de Nevadas sigue en nivel 2 y El teniente de alcalde de Seguridad y director del Plan Municipal de Nevadas, Rubén Serrano, ha indicado que se sigue trabajando en la limpieza de aquellas zonas de Ávila que necesitan una mayor atención, y en las que ofrecen una mejor estado en la apertura de los viales con una mayor anchura, a fin de mejorar la circulación. Se insiste en la limpieza de las aceras con medios mecánicos y manuales, así como la limpieza en los barrios anexionados que ofrecen mayores problemas, como son los de Narrillos, Bernuy-Salinero y la Alamedilla.

El alcalde, José Luis Rivas, ha agradecido el trabajo de Policía Local, Bomberos, trabajadores del Servicio de Obras y Jardines, Protección Civil, FCC y empresas privadas que han sido contratadas para colaborar en la limpieza de la ciudad.

Uno de los pinos de la Plaza del Ejército ha quedado dañado por el peso de la nieve / Cadena Ser

Incidentes

El centro comercial 'El Bulevar' ha decidido cerrar sus puertas hoy por el colapso de los accesos.

Nissan había reiniciado hoy la actividad pero, a media mañana, gran parte de los trabajadores de Nissan han tenido que volver a sus casas debido a que se ha rajado, por el peso de la nieve, la lona de las carpas donde se encuentran los almacenes. Como medida preventiva se ha parado la producción.

puntos de sal Según los datos facilitados por el Ayuntamiento estos días se han utilizado 345.000 kilos de sal. Aunque hay reservas, se han encargado más, para reponer. Se ha reforzado el reparto en los puntos en los que los ciudadanos tienen acceso a la misma, que son los siguientes: Glorieta de la urbanización 'El Pinar' Centro Comercial El Bulevar C/Castilla y León-Avda España C/Gloria Fuertes Primera glorieta Agustín Rodríguez Sahagún (junto a Mercadona) C/Hornos Caleros-Pº de San Roque Plaza de Granada Plaza Adolfo Suárez C/Batalla de Alfambra-Patios Avda. de Madrid (junto antigua Estación de Autobuses) Plaza de San Nicolás Carretera de Sonsoles (junto a Simply) Glorieta C/Encarnación-San Martín Polígono Vicolozano Puente Adaja Plaza de San Esteban Avda. Inmaculada C/Castilla P/ Virreina María Dávila C/Nuestra Señora de Sonsoles C/Dalia Y barrios anexionados