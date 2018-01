El Gobierno de Canarias estudia la implantación de carriles VAO

Retenciones kilométricas durante la mañana y la tarde. Es a lo que se enfrentan todos los conductores que circulan a diario tanto por la GC-1 como por la TF-5.

Para aliviar la congestión de tráfico en los puntos más conflictivos de la autopista del norte de Tenerife y las que se producen en la de Gran Canaria, sobre todo a su paso por Telde, el Ejecutivo regional estudia la implantación de "un carril bus VAO" (Vehículos de Alta Ocupación) "dedicado al transporte público y también a los vehículos con más de tres pasajeros", tal y como ha asegurado en la Cadena SER el consejero de Transportes del Gobierno canario, Pablo Rodríguez.

En la actualidad ya están ejecutándose las obras de un carril bus de acceso al intercambiador de Padre Anchieta desde la TF-5. Sin embargo, en GC piden que se busquen soluciones urgentes que palien las colas que no solo afectan a la salida y a la entrada de Telde, si no tambiénal casco del municipio. El Ejecutivo apuesta así por el carril VAO, no sólo para fomentar la movilidad sostenible, si no también ante la imposibilidad de continuar contruyendo carreteras ante la escasez de territorio.

Actualmente, la DGT tiene delimitados estos tipos de carriles en Madrid en la A-6, en Granada en la GR-3211 y en Barcelona en la C-58. Concretamente en la capital de España, el carril VAO lleva operativo desde 1991 y el porcentaje de coches con un único ocupante ha descendido casi en un 50%.