Perdió la arrogancia del PP

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha dado la razón al Gobierno de Canarias y para ello ha rectificado una sentencia anterior de la Audiencia Nacional que sí daba la razón al Gobierno del PP de Rajoy.

Con esta sentencia del Supremo que da la razón a las islas, se deja patente la arrogancia del gobierno central del pp con nosotros en la pasada legislatura. Tanto que tendrá que pagar a Canarias más de 138 millones de euros de los 207 millones previstos en el convenio de carreteras.

El máximo Tribunal Español se fundamenta en que el estado lo hizo sin adenda alguna sobre el convenio, sin informar por los cauces previstos al gobierno de las islas. Estamos hablando de la comisión bilateral Canarias-Estado. Es decir lo hizo con toda la arrogancia, pasándose por el forro un documento negociado y firmado por ambas partes.

El estado adujo que lo hizo por razones presupuestarias, consecuencia de la crisis económica. Pero el Supremo apunta que no lo hizo bien en las formas, que los convenios están para cumplirlos y que podía haberlo dilatado en el tiempo. Un "yo me lo guiso, yo me lo como", más arrogancia imposible.

Vamos lo de siempre de la pasada legislatura del pp de Rajoy y no olvidemos de Soria, un continuo machaque a Canarias. Ya saben lo que se decía, las diferencias entre Soria y Paulino, las resolvía el gobierno de España dándonos en el trasero a todos los ciudadanos canarios. Así de sencillo.

Esta sentencia hará que el estado pague ahora, ya no solo el año 2012, el primero en ser recurrido por Canarias, sino todos los años de los abusivos recortes del convenio, porque el gobierno autonómico había recurrido todos los años donde el ministerio de fomento recortó en torno a un 70% la inversión en las infraestructuras viarias del archipiélago. Lo que en la práctica supondrá entorno a más de 700 millones de euros, incluyendo intereses. Y el punto lo puso el Supremo.

Lo del pp de Rajoy con Canarias, en su primera legislatura sigue sin tener nombre, porque se nos acaban los calificativos. Ha sido machacante y humillante, un abuso de incalculables consecuencias. Y que nadie se llame a engaño, ahora las cosas han cambiado por la necesidad de los votos nacionalistas que le faltan para la mayoría, amén de la desaparición política de Paulino y Soria.

Ahora solo queda que el gobierno de España sea diligente, pague su deuda y al mismo tiempo firme de una vez por todas y de forma urgente el tan necesario nuevo convenio de carreteras para los próximos 10 años.

Esta vez, aunque sea tarde, se hizo justicia.