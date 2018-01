Julián Serrano recurrirá en el Supremo y en el Constitucional

Julián Serrano ha anunciado mediante comunicado de prensa que sus abogados están preparando el recurso para personarse ante el Supremo y otro en recurso de amparo ante el Constitucional. También han querido dejar claro que devolverá la diferencia del dinero percibido– por ser concejal de un grupo municipal con dedicación parcial – “si así lo marca la justicia”.

Para la Asamblea Ciudadana de Sí Se Puede! Sanse y los asesores de Julián Serranola sentencia del TSJM que desestimaba su recurso contra la expulsión del grupo municipal,“no entra en el fondo de la cuestión”. Explican que el tribunal confirma que no se ha producido ninguna vulneración de derechos fundamentales por parte del ayuntamiento,“lo cual nunca se ha desmentido”. Rafael Koldo, asesor jurídico de la Asamblea insiste en que el tribunal no ha tenido en cuenta los hechos precedentes a su situación de no adscrito.

El comunicado de la Asamblea Ciudadana recuerda la sentencia anterior en la que "se documentaba" que el actual portavoz, Iván Cardador se saltó unilateralmente todos los procedimientos democráticos previstos por el partido para expulsar a Serrano del grupo municipal, una expulsión a la que el Ayuntamiento dio el visto bueno. Afirman que las razones de Serrano siguen pendientes de resolver, “en absoluto invalidadas”.

