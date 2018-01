Juan Miguel Belmonte renuncia a su acta de concejal de Izquierda Unida en Villaviciosa de Odón, lo ha hecho por motivos de salud y así nos lo ha contado en los micrófonos de Ser Madrid Oeste.

El pasado tres de enero, presentó su renuncia, asegurando que no ha sido fácil tomar esa decisión y que hasta su total recuperación no sería justo para los intereses municipales y especialmente para todos los vecinos que no pudiera desarrollar sus tareas con la intensidad necesaria.

Han sido casi siete años en el ayuntamiento de Villaviciosa de Odón y se siente especialmente orgulloso de algunas iniciativas que aún estando en la oposición ha conseguido que se pongan en marcha.

En cuanto a la situación del grupo municipal, el tercero en la lista de Izquierda Unida que se presentó a las elecciones es Andrés Hidalgo, en teoría el que podría sustituirle, pero lo decidirá la Asamblea Local del Partido este martes 9 de enero.