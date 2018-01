Joe Satriani, cómo hemos cambiado

Considerado como uno de los mejores guitarristas del mundo, Joe Satriani publica este viernes su nuevo disco, ‘What happen next’, que se abrirá con ‘Energy’. Rock en estado puro y música vertiginosa para los amantes de las seis cuerdas electrificadas. Repasemos pues la trayectoria de un maestro de maestros como Steve Vai o Andy Timmons y que se daba a conocer en 1986.

Esto es ‘Not of this earth’, considerado primer disco de Satriani, que no obstante tenía anteriormente un EP autoeditado y había tocado en varias bandas. Los temas indicaban que escuchábamos a un guitarrista extraordinario, pero empezó a convertirse en leyenda justo con su segundo disco, ‘Surfin’ with the alien’, de 1987.

Es éste el álbum que más ha vendido en la carrera del de Nueva York con más de un millón de copias. Satriani demostró que las técnicas de la guitarra eléctrica no tenían ningún secreto para él y que podía llegar a la multitud a finales de los 80, década dorada del heavy metal acelerado. Se inicia un reinado de tres discos que tendrá continuidad con los también exitosos ‘Flying in a blue dream’ y ‘The extremist’. Vamos a destacar del primero ‘I believe’, tema en el que Joe canta, y del segundo nos quedamos con ‘Summer song’.

Esta última canción ha sido una de las más exitosas de Satriani, especialmente en la radiofórmula, y con la que llegó al número cinco de la lista Billboard de rock. También ayudó que apareciera en anuncios y videojuegos, claro. Tras la tradicional triada de discos imprescindibles de todo gran artista, la producción de este virtuoso de la guitarra empezó a ser más desconocida para el gran público. Tras ‘Time machine’ llegó en 1995 ‘Joe Satriani’, disco en el que desnudaba un poco más su guitarra de efectos artificiales para que el blues creciera en protagonismo. ‘Cool 9’ fue uno de los temas más destacados.

Por esta época Satriani crea uno de los proyectos guitarreros más importantes de la historia del heavy: el G3, un supergrupo que se va de gira para deleite de los amantes de las seis cuerdas. Originalmente con él, Steve Vai y Eric Johnson, tres gigantes del mástil, que versionaron al más grande, Jimi Hendrix.

El estadounidense ya era una referencia, un monstruo de la guitarra, pero desde entonces Satriani es de obligado estudio para todo aspirante. Seguimos surfeando por su discografía, a la que volvieron los efectos y las diabluras con la guitarra en temas como ‘Ceremony’, el single de ‘Crystal Planet’ que publicaba en 1998. También escucharemos ‘Until we say goodbye’, de 2000, del disco ‘Engines of creation’, donde la electrónica y los efectos tecnológicos ganaban protagonismo.

En el nuevo milenio Satriani ha seguido grabando con una periodicidad envidiable y publicando un buen puñado de directos, además de participar en otros proyectos como el mencionado G3. Y, además, coleccionando más nominaciones a los Grammy. Pero nos vamos a detener en su álbum de 2004, ‘Is there love in space?’, porque contenía‘If I could fly’, tema después presuntamente plagiado por losColdplayen ‘Viva la Vida’, aunque un acuerdo entre las partes evitó el juicio.

Pero ya se nos acaba el tiempo y vamos a dar un buen salto en el tiempo para despedirnos con el que hasta ahora era el último trabajo del guitarrista, publicado en 2015, que se presentaba con un tema homónimo:‘Shockwave supernova’. Satriani ya no suponía la revolución de antaño, pero seguía y sigue siendo una referencia imprescindible para todo ‘guitar hero’.