El PP pide la supresión del Instituto Municipal de la Vivienda

El portavoz del PP en Fuenlabrada, Sergio López, ha presentado esta mañana las alegaciones de su partido a los presupuestos municipales de la ciudad y entre las propuestas de ahorro que plantea se encuentra la supresión del Instituto Municipal de la Vivienda por considerar que no tiene actividad. No es la primera vez que el PP hace está propuesta, por eso López recuerda que está justificada porque con el paso del tiempo se demuestra que no tiene actividad. Afirma que la última actuación fue en 2006 con la promoción de 780 viviendas públicas en el barrio de El Vivero. Entonces mediante sorteo público se adjudicaron pisos de en venta de precio básico, de alquiler con opción a compra y de viviendas en precio de precio limitado. Según el PP desde esa fecha solo se han tramitado las ayudas para ascensores,“un simple trámite que muchos hacían en el Ayuntamiento”. Asegura que con su eliminación se ahorraría los 700.000 euros anuales que tiene de presupuesto.

La concejala de Hacienda, Raquel López, ha rechazado la propuesta del PP por considerar que el Instituto de la Vivienda "hace una labor muy importante en la rehabilitación de viviendas y en el asesoramiento" sobre el parque residencial disponible. Dice la edil que su gobierno ha presentado un presupuesto en el que se garantizan los servicios públicos "sin recortes como parece que defiende el PP con sus alegaciones".

Entre esta alegaciones se encuentra también la supresión de la revista municipal por su “carácter político para ensalzar al gobierno local e ir en contra de la Comunidad”. También piden acabar con el Foro de las Ciudades, que se celebra de forma anual y que para López “solo es para adoctrinamiento político de izquierdas y no para formación” real. Con ello se ahorraría, dice, unos 100.000 euros. Asimismo, se propone eliminar las empresas públicas Animajoven y En Clave Joven, por servir “para colocar afines y miembros de Juventudes Socialistas” y compensar el capítulo de subvenciones, concediendo más dinero a entidades como La Casita, la AVT y la Asociación de Victimas del 11M, reduciendo a la mitad las destinadas a la cooperación internacional.

El PP también solicitará dotación presupuestaria para actuaciones en la ciudad como la instalación de baños portátiles en las cabeceras de la EMT, la adaptación de descampados en parking, un presupuesto para ayudas al nacimiento y acogida o una nueva piscina municipal cubierta, entre otras cosas.