Flipy´s Tesla!, ciencia divertida con realidad virtual

El nacimiento de un nuevo juego producido en España siempre es una buena noticia. Si a esto le sumamos que se trata de un título que aprovecha la inmersión total de la realidad virtual para despertar la curiosidad sobre la ciencia, mucho mejor. Esto es ‘Flipy´s Tesla! Inventemos el futuro’, fruto del programa de apoyo al desarrollo independiente ‘Playstation Talents’, con la participación de Mediapro, la productora ‘100 balas’ y el estudio Animatoon.

Ya está disponible el primer capítulo de esta aventura gráfica que nos pone en la piel de un alumno de la escuela para jóvenes científicos Tesla. Con la ayuda de su compañera Bio debemos desentrañar ciertos acontecimientos que amenazan la escuela y qué le ha pasado a Flipy, que ha aparecido inconsciente en el patio. Mediante investigación y puzzles vamos a construir aparatos de alta tecnología como un ventilador ecológico o una cápsula endoscópica. Y lo de construir no es una forma de hablar, porque los tenemos que montar desde dentro con las gafas de realidad virtual Playstation VR y los mandos PS Move, aunque se echa en falta algo más de precisión a la hora de agarrar objetos. El sistema de movimiento se basa en el teletransporte a la zona que señalamos con el mando, como ya pudimos ver en Doom VFR, pero en este caso está mejor integrado por la ausencia de acción frenética.

Uno de los experimentos del juego, construir un ventilador ecológico / Animatoon Studios

El plus educativo del juego es incuestionable. El entorno científico y la sensación de construir los primeros prototipos con pistas y esquemas motiva a investigar con las piezas disponibles, su forma y las diferentes posibilidades de combinación. Además cuenta con el asesoramiento científico de Javier Santaolalla, doctor en física de partículas e investigador del CERN. El juego cuenta con voces en castellano y un estilo gráfico de dibujos animados que atraerá a los más jóvenes. Este primer capítulo, que funciona como tutorial e introducción, tiene una duración de entre 20 y 25 minutos. El director creativo y fundador de Animatoon Studios, Darío Ávalos, nos ha confirmado que el juego completo llegará a lo largo del primer trimestre de 2018. Con él hemos hablado de Flipy’s Tesla, de sus componentes educativos, y de su próximo proyecto, Moerakis, juego competitivo online de fútbol americano con titanes.

Más actualidad

La versión para PS4 y Xbox One de Monster Hunter World llegará a las tiendas el 26 de enero, y acabamos de conocer que para PC estará disponible el próximo otoño. Su productor ha asegurado que necesitan más tiempo para optimizar la versión para ordenador y poder ofrecer la mejor experiencia de juego en cada una de sus versiones. Además se ha anunciado una nueva beta para los usuarios de PS4 entre el 18 y el 22 de enero, que dará comienzo en Norteamérica.

Edición física del juego para PS4 / The Gentlebros/ Poube

A finales de este mes de enero llegará a las tiendas en formato físico para PS4 Cat Quest, un simpático juego de rol de mundo abierto protagonizado por gatos. El protagonista debe rescatar a su hermana atravesando el mundo de Felinia y derrotar al malvado Drakoth. El juego promete mucho humor, exploración del entorno y personalización de equipo para nuestros guerreros gatunos.

Ubisoft y Air Europa han llevado la experiencia del juego de baile Just Dance2018 más allá de las nubes. Los pasajeros que viajaron la semana pasada a bordo de uno de sus ocho aviones Dreamliner tuvieron la oportunidad de estirar las piernas bailando las 40 canciones del juego gracias a las consolas instaladas tanto en clase turista como en business. Una forma muy movida de hacer más amenos los vuelos al ritmo del ‘Despacito’ de Luis Fonsi o el ‘Chantaje’ de Shakira.

Listado de los juegos más vendidos en diciembre de 2017 / Tiendas GAME

Ya conocemos los juegos más vendidos en España durante el mes de diciembre según la cadena de tiendas GAME. En lo más alto de la lista se sitúa Call of Duty World War II para PS4, seguido por FIFA18. La medalla de bronce fue para Super Mario Odyssey de Nintendo Switch, seguido por Star Wars Battlefront II, Assassin’s Creed Origins, Grand Theft Auto V, Rocket League y Gran Turismo Sport, todos para PS4. La lista la cierran Mario Kart 8 Deluxe y The Legend of Zelda Breath of the Wild, ambos para Nintendo Switch.