Absuelto el joven de Vélez Málaga acusado de cinco agresiones sexuales

Ratificada por la Audiencia la sentencia que absuelve a un jugador de futbol y monitor de la piscina de Vélez Málaga de cinco agresiones sexuales de las que venía siendo acusado.

Se le llegó a conocer como el violador del beso. Entre abril de 2011 y febrero de 2012 cinco mujeres, dos de ellas menores, denunciaron que habían sido agredidas sexualmente en distintos lugares de Vélez Málaga. En todos los casos, junto a tocamientos, el autor besaba en los labios a sus víctimas o lo intentaba tras asaltarlas.

Ya el juzgado absolvió al acusado porque no quedó probado que él había sido el autor. Fiscalía y acusación particular recurrieron para pedir una condena. La Audiencia, sin embargo, vuelve a dejar libre de responsabilidad a este hombre. Insiste que no hay pruebas de que fuera el autor de las agresiones. La identificación de las víctimas no fue concluyente, se produjo una denuncia de hechos similares cuando el acusado estaba preso preventivo, en otro caso un testigo lo sitúa en una reunión familiar y en una tercera en el gimnasio cuando sucedieron las agresiones sexuales.

Por ello la Audiencia absuelve de todos los cargos al acusado en una sentencia ante la que sólo cabe recurso de revisión.