El 112 Extremadura activará a las 12.00 horas de hoy, martes 9 de enero, la alerta amarilla por nevadas en el Norte de Extremadura, ya que se prevé una acumulación de nieve de 10 cm en 24 horas y la probabilidad de nevadas será de entre el 40 y el 70 por ciento, con acumulaciones por encima de los 600 a 900 metros de altitud.

Ante esta previsión, el 112 recomienda a los ciudadanos no realizar viajes a no ser que sea necesario, y, en ese caso, no viajar sólo y hacerlo en transporte público.

También recomienda que si se va a realizar un viaje se lleven cadenas, el depósito lleno, y un teléfono móvil, y que se evite conducir de noche, así como que en las casas se disponga de material de calefacción, linternas con las baterías cargadas y un teléfono para comunicarse, y en caso de necesitar algún tipo de asistencia se llame al teléfono “112”.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para el día de hoy intervalos nubosos aumentando a primeras horas denuboso a cubierto. Precipitaciones, en general débiles, que se extenderán desde el oeste al resto de la provincia de Cáceres. La cota de nieve se sitúa entre los 800 a los 1000 metros subiendo a 1200 o 1400 metros. No pueden descartarse brumas y nieblas matinales ni heladas débiles, sobre todo en el este y norte. Temperaturas mínimas sin cambios en torno a la 1 grados en las principales poblaciones y máximas en descenso en torno a los 7 grados. Los vientos soplarán del sur durante toda la jornada.