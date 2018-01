La recolección de la trufa está siendo nefasta en campo y floja en plantación

Hace hoy 40 días que arrancó la campaña de recolección de la trufa negra y, si las previsiones no eran demasiado halagüeñas, la realidad en el campo es aún peor. La recolección del hongo silvestre en el monte está siendo mínima debido a la escasez de lluvias en meses clave, “algo mejor se está registrando en las plantaciones siempre y cuando los propietarios de las fincas hayan acertado con la estrategia de riego que ya se ha convertido en un arte dentro de la truficultura”, dice José Manuel Pérez, portavoz de la asociación de truficultores sorianos.

Hace 20 años la trufa negra que se producía y comercializaba en Soria “procedía al 90 por ciento del campo de manera salvaje”, en las últimas campañas el porcentaje se ha invertido hasta el punto de que hoy por hoy el 98 por ciento del diamante negro que se recolecta es mercado de plantación.

Y no solo preocupa la escasez este año debido a la falta de riego, “sino que las temperaturas no han sido lo suficientemente frías cuando deberían haberlo sido”, por lo que la madurez y la calidad no son las adecuadas.