Notable alto, casi sobresaliente

En el ecuador del campeonato nacional de Liga de Segunda división podemos hacer balance de esta primera mitad y éste no puede ser sino positivo para el Numancia. No perfecto, pero sí muy bueno. Así lo dicen los fríos números. Cuarto clasificado, con 36 puntos, igualados con otros dos equipos de play off, dos por encima del sexto, a 3 puntos del segundo y a 4 del primero y con 15 de ventaja sobre el descenso. Además, en octavos de final de la Copa del Rey con muy buenas sensaciones (pese al resultado) en el partido de ida ante el Real Madrid.

Es para estar contentos, mucho. Después de varias temporadas anodinas, este curso se respiran aires de ilusión y optimismo. Buen juego en muchos partidos, victorias importantes en duelos complicados, saber salvar resultados cortos en finales ajustados, remontadas impensables fuera de casa (en Vallecas, Valladolid, Pamplona y León), gran nivel en Los Pajaritos, buen rendimiento en todas las líneas, la aparición de jugadores teóricamente suplentes para resolver partidos confirmando el buen fondo de armario rojillo y sin añorar a los ausentes… Todo ello sin olvidar la actuación en Copa, eliminando a Oviedo y Sporting (fuera de casa) y al Málaga y plantando cara a todo un Real Madrid la pasada semana. Aspectos positivos, sin duda alguna.

También hay borrones, claro está, como por ejemplo partidos en los que el Numancia no rindió, por uno u otro motivo, como en las visitas a Reus, Zaragoza y Oviedo o en casa ante el Nástic. Son cuatro de las cinco derrotas. La otra, ante el Granada, aún dejó buen sabor de boca por la actitud del equipo ante un rival de nivel y jugando casi toda la segunda parte con diez. Y precisamente las expulsiones, algunas fuera de lugar, como las de Diamanka, o errores puntuales y caros, como los de Dani Calvo, son otros aspectos a mejorar.

Y eso es lo bueno. Que con un buen hacer del Numancia en esta primera mitad de la temporada queda la sensación de que este equipo aún puede hacerlo mejor en las próximas 21 jornadas de competición. Siempre se puede hacer mejor, pero, insisto, parece que este Numancia puede. Ojalá que así sea y en junio estemos de celebración.