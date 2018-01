El Numancia viaja al Santiago Bernabéu sin nada que perder

El Numancia visita este miércoles (21.30 horas, Bein La Liga) el Santiago Bernabéu en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, ante el Real Madrid. Después del 0-3 del encuentro de ida, la eliminatoria está prácticamente sentenciada para los blancos, pero Arrasate aseguró ayer que el equipo soriano acudirá a la capital de España con la intención de competir y volver a ofrecer una buena imagen, como en Los Pajaritos. “La realidad te pone en su sitio. Vamos con toda la ilusión del mundo. Visitar el Bernabéu no se hace todos los días, es algo extraordinario, ojalá fuera algo habitual, y tenemos una ilusión bárbara. Ahora mismo no pensamos en dar la vuelta a la eliminatoria, sino en hacer el mejor partido que podamos. Es un escenario donde tienes que jugar al límite, porque te exigen a ese nivel, y creo que eso es bueno, como aprendizaje como crecimiento a nivel indivifdual y colectivo. Eso sí, haremos todo lo que esté en nuestras manos, eso seguro”. El que jugará seguro es Saúl García, el reciente fichaje numantino en el mercado invernal, en el lateral izquierdo.

El técnico rojillo no podrá contar con los lesionados Ripa, Luis Valcarce, Pablo Valcarce, Julio Álvarez y Manu del Moral, ni con el sancionado Diamanka. Saúl García debutará en el lateral izquierdo, en un once bastante similar al del pasado jueves en Soria. “Ya veremos… Venimos de jugar el domingo, ni el lunes ni el martes hemos podido entrenar en el campo, sino en el Pabellón de Los Pajaritos. Hay gente cansada, otros con molestias. De momento estamos 18 disponibles, para viajar. Y según cómo esté la gente decidiremos qué es lo mejor para el Bernabéu y para el domingo (visita al Huesca, líder). Pero lo más seguro es que se parezca el once más al de la ida de la Copa que al de León”.