Jorge Romero: ‘Acatamos las resoluciones judiciales y las llevamos a efecto, aunque no estemos conformes’

El gobierno municipal de Los Barrios hacía pública la resolución del Tribunal Supremo por la que se determina la firmeza de la sentencia del Juzgado de lo Social Único de Algeciras, que ya declaró nula la extinción de estos puestos de trabajo por amortización de la plaza, con la consecuente readmisión. Para dar cumplimiento a la sentencia el ayuntamiento ha citado a los trabajadores a presentarese el próximo día 16 de enero a las 8:00 de la mañana en las dependencias muncipales.

Jorge Romero, alcalde de Los Barrios, ha pasado por el programa donde ha dicho que "acatamos las resoluciones judiciales y las llevamos a efecto, aunque no estemos de acuerdo". Romero añadía que para capacitar el desempeño de las funciones de los trabajadores, después de casi seis años, se va a proceder a poner en marcha varios programas formativos generales y otros adaptados a las novedades normativas y organizativas, concretas de cada puesto.

El alcalde ha calificado como "complejo procedimiento judicial" las acciones legales llevadas a cabo en estos años y añadía que "en todo momento el Ayuntamiento ha actuado en base a la normativa y a los consejos de los asesores jurídicos". Preguntado por como se siente después de la sentencia firme del Supremo Romero respondía: "Hombre agradable no es, hay que tener en cuenta que nuestra situación en el Ayuntamiento sigue siendo tan compleja como al principio. Pero sí me siento legitimado y responsable de que este ayuntamiento vaya por buen camino, nadie se acuerda ya de los seis meses que estuvieron los trabajadores municipales sin cobrar. Me siento responsable de trabajar por el bien de este pueblo"

Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar con quién es portavoz de los trabajadores amortizados por el Ayuntamiento de Los Barrios en 2012, José Antonio Ortega. "Tenemos la sospecha de que esto sea un simulacro de readmisión y tememos que el próximo día 16 el sr. Romero estará alí para soltar un discurso sobre la inviabilidad de la readmisión de los trabajadores con la intención de traicionarles para que negocien con el ayuntamiento y dejen su puesto de trabajo".

Ortega ha criticado las declaraciones de Romero "olvida que en 2012 ya el juez de lo social declaró los despidos como nulos y olvida también que TSJA declaró nulos los despidos de dos grupos de trabajadores". El portavoz ha confirmado que todos los trabajadores estarán allí el próximo día 16, bien para incorporarse a su trabajo o para negociar con el gobieno municipal su salida definitiva. "Todos estos recursos le han costado al Ayuntamiento más de 100.000€ además de los salarios de tramitación de estos casi seis años que tendrá que abonar" concluía Ortega.