Vuelta a la normalidad tras la caída de un andamio de seis toneladas

Vuelta a la normalidad con daños importantes en la fachada y en los locales del propio edificio donde ayer se desplomó un andamio de seis toneladas y 30 metros en pleno centro de Alicante sin registrar ningún herido.



Vecinos y curiosos, aún impactados por lo ocurrido, comentaban que "se trata de un milagro que nadie haya resultado herido" ya que es una zona muy transitada tanto por peatones como por el tráfico en el centro de la ciudad.

Se utilizó una cámara térmica y la unidad canina de rescate del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento no detectaron la presencia de personas bajo los escombros, pero no ha sido hasta la retirada total del material que se ha podido dar por asegurado que no hubo daños personales.

Imagen de lugar del siniestro en Alicante / Cadena ser

El suceso se registró ayer martes sobre las 16 horas cuando se vino abajo un andamio colocado sobre la fachada lateral de un edificio de 11 plantas del número 1 de la plaza de Ruperto Chapí frente al Teatro Principal, por causas que aún se desconocen.

Así han quedado los balcones del edifcio afectado / Cadena ser

El edil de Seguridad y Tráfico, Fernando Marcos, ha precisado que los trabajos de los bomberos y de los operarios para proceder a la retirada todo el material caído sobre la calzada de la calle Bailén y duque de Zaragoza y de la parte superior, que se mantuvo anclada a la fachada, se han prolongado hasta las 3 horas de la madrugada de este miércoles.

La zona se ha abierto al tráfico este miércoles / Cadena ser

Una hora más tarde se restablecía la normalidad y la zona se abría al tráfico, sobre las 4 de la madrugada.