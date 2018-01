Llámenlo milagro o simplemente piensen en que la suerte y las casualidades han provocado que el derrumbe del andamio se produjera a las cuatro y cuarto de la tarde de un gris y rutinario martes de enero.

Pero recuerden -por ejemplo, por ponerle dramatismo a la imagen- que hace tan solo unos días, el 5 de enero, por la tarde, esa zona estaba llena de familias que iban a presenciar o presenciaban la Cabalgata de los Reyes Magos.

Por otra parte, también es gratificante comprobar que los servicios de emergencia actúan coordinados.

Ahora bien, el incidente no puede quedarse en una anécdota porque solo se han producido daños materiales. El asunto se debe investigar -no políticamente, alejándonos del facilón pim-pam-pum político- para saber que es lo que ha ocurrido y modificar normativas urbanísticas -si fuera necesario-. Y no tanto para buscar responsables, como para evitar que vuelva a suceder algo similar pero con consecuencias mucho más funestas.

No podemos vivir como los habitantes de aquella pequeña aldea gala de Asterix y Obelix en la que solo temían a que el cielo se les cayera encima.

En fin, permítanme la licencia ya que solo ha sido un susto.

Noticias relacionadas La Columna de Carlos Arcaya AUDIO El sueldo del jefe de Gabinete