Se levanta el telón

La adaptación teatral de la película ‘Smoking Room’, de Julio Walovits y Roger Gual, abrirá la programación de la Red de Teatros de Castilla y León en Aranda. Es un montaje con personalidad propia que mantiene el espíritu que convirtió a la cinta en una de las películas de autor más celebradas del cine español de los últimos años, que se representará el 16 de febrero en el Centro Cultural Caja de Burgos.

El convenio entre el Ayuntamiento de Aranda y la Consejería de Cultura traerá un total de 9 montajes hasta finales de abril. El segundo de ellos llegará el 2 de marzo de la mano de Perigallo Teatro. Se llama ‘Espacio disponible’ una comedia que viaja durante una noche toledana a la vida de un matrimonio de jubilados, Palmira y Jenaro, que viven en una casa que está siendo invadida por las humedades.

En ese mismo mes hay otra cita, ‘La Ternura’, una comedia romántica de aventuras que habla de la fuerza y de la valentía para expresar amor, dirigida por Alfredo Sanzol.

Ya en abril la compañía de teatro gestual Yllana repasará sobre el escenario los grandes momentos de una trayectoria que suma ya 25 años con una selección de los mejores sketches de sus espectáculos.

Los fans de Yllana podrán disfrutar en un mismo espectáculo de los gags más divertidos desde su puesta en marcha a principios de los 90.

¡Muu! (1991), Glub, Glub (1994), 666 (1998), Hipo (1999), Rock and Clown (2000), Spingo (2001), ¡Splash! (2002), Star Trip (2003), Los Mejores Sketches de Monty Python (2004), Olimplaff (2004), La Cantante Calva (2005), Buuu! (2006), PaGAGnini (2007), Musicall (2007), Brokers (2008), Zoo (2009), Sensormen (2010), ¡Muu! 2 (2011), The Hole (2011), Action Man (2012), Far West (2012), Los Mejores Sketches de Monty Python (2013), Malikianini, Sinfònic Ara (2014), The Gagfather (2014), Chefs (2015), Yllana 25 (2016) y The Primitals (2016) son los montajes que en este cuarto de siglo ha llevado a escena.

El último espectáculo para adultos de este convenio llegará el 27 de abril. Se titula ‘Los universos paralelos’ una bella emocionante historia sobre cómo los miembros de una familia se enfrentan a la pérdida y al dolor, interpretada por Malena Alterio, Daniel Grao, Carmen Balagué, Itzan Escamilla y Belén Cuesta.

TEATRO INFANTIL

Para el público infantil hay también cuatro montaje en este período. La primera, el 9 de marzo, ‘Hay un dragón en mi bañera’, un espectáculo familiar en formato de concierto multimedia sobre historias, canciones y leyendas de dragones de diferentes culturas y personajes mitológicos.

Spasmo Teatro representará ‘El mundo lirondo’, donde esta compañía de humor propone un viaje a los rincones más lejanos del mundo en el que los pequeños espectadores adquirirán de una manera divertida y emocionante nociones básicas de geografía, gentes y diferencias culturales, plantas y animales, y fundamentalmente, la importancia de respetar y cuidar el medio ambiente.

Teloncillo Teatro recalará en abril con ‘El Jardín Musical’, su nuevo espectáculo de danza y música en directo, sin palabras creado en coproducción con el Quinteto Respira, con música en directo de clásicos como Pachelbel, Borodin. Stravinsky, Beethoven, Rossini, Mussorgsky o Shostakovich.

La oferta para público infantil y familiar se completa con ‘El rincón de los títeres’ a cargo de La Tartana Teatro, donde un viejo titiritero recibe el encargo de hacer una exposición para mostrar sus 40 años construyendo marionetas, un tiempo que coincide con las cuatro décadas que ha cumplido esta compañía.

