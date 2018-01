El Astorga espera a una incógnita

El Astorga no sabe a que Arandina se va a encontrar este sábado en La Eragudina. Al menos, así lo ha manifestado el entrenador de los maragatos, Diego Merino, en El Banquillo de la SER este miércoles. Lo que no duda el técnico del segundo clasificado del Grupo VIII de Tercera División es que "vamos a medirnos a un equipo muy competitivo" en referencia al sello de Javier Álvarez de los Mozos, por lo que "deberemos salir concentrados desde el inicio, intentar que no se encuentren cómodos e intentar sorprenderlos", ha añadido Merino.

Sobre la revolución de idas y venidas en el equipo ribereño, el preparador de los leoneses asevera que "sabemos del grandísimo proyecto de la Arandina y no tenemos duda de que harán todo lo posible para conseguir el objetivo". Entre esas llegadas está la del que fuera hasta la jornada pasada uno de sus jugadores, el meta Carmona. Merino ha afirmado al respecto que "será una circunstancia verlo enfrente, pero esto demuestra la grandeza del Astorga, en otro club no sé si hubieran permitido que el -por el portero vallisoletano- jugara".

En cuanto a sus jugadores, y después de disputar apenas 24 minutos ante Unionistas el pasado fin de semana, Diego Merino recupera a Roberto Puente.

ENTRENAMIENTO A PUERTA CERRADA SIN MEDIAVILLA Y BRUJU, APARTADO

Por otro lado, sorprendía en la mañana de este miércoles la decisión sin aviso previo de que el primer equipo blanquiazul se entrenara a puerta cerrada. Una sesión en la que nuevamente no se ha ejercitado el meta Jorge Mediavilla y en la que Bruju ha trotado nuevamente al margen del resto de la plantilla.