El Principado no considera una "falta de respeto" la respuesta del 112 a los atrapados en el Angliru

El consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, ha confirmado esta mañana, tras la reunión semanal del Ejecutivo, la apertura de un expediente informativo sobre la actuación del jefe de sala del 112 que respondió a la llamada del grupo de jóvenes, atrapados por la nieve en la madrugada del sábado en la zona del Angliru. Guillermo Martínez ha reconocido que los términos utilizados por el trabajador del Servicio de Emergencias, que les dijo a los veinteañeros “que ya somos mayorinos”, no fueron los más adecuados, pero niega que existiera falta de respeto y defiende que en todo momento estuvieron adecuadamente atendidos. Según Martínez la expresión del Jefe de Sala puede que "no fuera la más adecuada, pero quiero circunscribirlo de manera muy detallada (el expediente informativo) a alguna de las expresiones en ningún caso a la movilización de medios; si usted me pregunta a mi una valoración, en ningún caso exisitió falta de respeto"

Martínez ha defendido así, la labor de los profesionales del SEPA y el 112 Asturias y ha enmarcado este asunto dentro de la categoría de lo anecdótico. También ha recriminado que los jóvenes hicieran caso omiso a las indicaciones de emergencias y protección civil, cuando se estaba en alerta por el temporal.