Denuncian que los nuevos quirófanos reducen la actividad del resto de salas

La Junta de Personal del área sanitaria del Bierzo denuncia que la actividad de los nuevos quirófanos resta operaciones en las otras salas de operaciones. En un comunicado, el órgano sindical berciano desmiente los datos ofrecidos por el consejero de Sanidad con ejemplos como ese: los dos nuevos quirófanos no han supuesto nuevas contrataciones, por lo que las intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria suponen que se dejen de programar otras operaciones. Esto ha supuesto una nueva concesión de intervenciones de traumatología al Hospital de la Reina, lamentan.

Los representantes de los trabajadores recuerdan también que las contrataciones para sustitución están por debajo del 5% en Primaria y son prácticamente nulas en el hospital, donde se deniegan permisos o si se conceden, no tienen relevo. Las listas de espera son opacas, dice la Junta de Personal, dado que muchas operaciones pendientes han estado en los cajones y no han pasado a las estadísticas. Por otra parte, aplauden las inversiones en recursos materiales, pero denuncian que no ocurre lo mismo en recursos humanos.

En el caso de Atención Primaria, siguen reivindicando el centro de salud de Bembibre y denuncian la disminución de horas de asistencia en el resto de ambulatorios.

Por todos estos motivos, la Junta de personal hace una llamada a la población para que participe en la manifestación convocada el día 20 en Valladolid.