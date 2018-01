"Sería interesante tener una Policía especializada"

La Fiscal Delegada de Menores en Bizkaia, Mónica Arias, ha estado en HXH Bilbao. Inmersa en la redacción de las diligencias abiertas por el caso Urrengoetxea, Arias nos ha reconocido que la Fiscalía no tenía constancia de que hubiera una banda organizada dedicada a asaltos violentos, de hecho "a la fecha de éste último atestado no había constancia, ni atestado policial con entrada ni registro en Fiscalía de Menores de que hubiera ninguna banda organizada". De momento, dice, tiene incoado el expediente que se recibió tras la declaración de los menores presuntamente implicados en la muerte violenta de Ibon Urrengoetxea, pero no consta en Fiscalía ningún atestado sobre una banda de menores que hayan cometido hechos delictivos anteriores a la fecha actual.

Preguntada sobre si ha existido una falta de coordinación policial y judicial, cree que no, que éste ha sido un hecho excepcional y no por ello debe abrirse el debate sobre la rebaja en la edad penal. A su juicio, "hay que ser cautos y prudentes". En cualquier caso, sí consideraría adecuada la creación de una unidad policial especializada en menores. Mantiene que "sería interesante a efectos del tratamiento de los menores con formación especializada de la propia Fiscalía".

Respecto a la situación delincuencial actual en Bizkaia, Mónica Arias, reconoce un aumento, tanto en diligencias preliminares como en expedientes "con más de 200 diligencias preliminares nuevas este año". Aumenta, dice, el robo de teléfonos móviles y la violencia intrafamiliar. Constata la necesidad de un mayor control familiar y de los centros educativos "para conseguir frenar esta actividad delictiva".

