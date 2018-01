Alonso: “No podemos seguir en el siglo XXI con accidentes laborales del siglo XIX”

Concienciar a los empresarios para que tomen todas la medidas necesarias para evitar las caidas en altura y a los trabajadores para que cumplan con ellas, y se pongran por ejemplo, las lineas de vida, será una de las prioridades de Osalan para 2018, por que no podemos seguir teniendo en el siglo XXI accidentes laborales del siglo XIX. Lo decía esta tarde en La Ventana el director general de Osalan, Alberto Alonso, que se ha mostrado alarmado por el alto número de accidentes y fallecidos en Euskadi por caidas en altura por esta causa.

El director general de Osalan reconoce la dificultad para computar los accidentes de trabajadores autonónomos que no cotizan a la seguridad social, por que no les llegan los datos y también resulta dificil tomar medidas para actuar contra los accidentes "in itinere", los que se producen en los desplazamientos de los trabajadores. Insiste en todo caso en la labor de Osalan es sobre todo de prevención y de concienciación.

Alonso califica de malo el año 2017 por que un solo accidente ya es mucho y explica que se han producido menos accidentes mortales y graves, pero más accidente leves. Atribuye además ha atribuido además el aumento de enfermedades profesionales registrado el año pasado a la mejora de los sistemas de detección ya que antes muchas de ellas pasaban por ser enfermedades comues y ahora se saben que son causadas por la actividad profesional.