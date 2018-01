Dónde meto el elefante en el piso de estudiantes

CHIRIGOTA DÓNDE ESTÁ EL ELEFANTE EN EL PISO DE ESTUDIANTES

Unos africanos con elefante incluido tratan de caber todos juntos en un piso de estudiantes con un sofá de almodovariana factura. Bonita y rítmica presentación, con toques muy gaditanos. "Kichi, no peatonalices más, que no podemos hacer la mudanza". Gran música de pasodoble y bien cantado. El primero sobre los gaditanos que viven fuera, como ellos, que estaban en África y comían gacela en adobo. La parte divertida del pasodoble está mejor resuelta que el mensaje serio. No ocurre lo mismo en el segundo pasodoble dedicado a las críticas que El Selu recibió por haber cantado en el mitin de Ciudadanos. Innecesaria gracia machista sobre Arrimadas para defender la libertad de los agrupaciones de cantar donde quieran. Buena tanda de cuplés, mejor el primero dedicado a las exageraciones animalistas. El estribillo, con licencia geográfica sobre el Amazonas, es coreado por el público a la segunda. Divertidos golpes en el popurrí, que dejan una buena sensación para ver esta agrupación, al menos, una vez más. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,14