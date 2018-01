COMPARSA ESTE GITANO ESTÁ MAJARA

La comparsa, escrita por Josele de los Ríos, une lo mejor que El Puerto ha dado al carnaval gaditano: Los Majara y Los Gitanos que te canten los gitanos de la mano de un majara. Si no ha quedado claro en la presentación, repiten explicación en el primer pasodoble. Olvidan supuestas rencillas con Cádiz y se unen de la mano ambos grupos portuenses. La segunda letra es un presunto diálogo entre un amor fallido. Parece una conversación de amor de un hombre a su pareja, y resulta que era una oda al Vaporcito. Los cuplés no permiten recuperarse de este shock. El primero a un hombre con ansias de independencia familiar como Puigdemont. El segundo a los chinos que abren a todas horas y tienen de todo. Perdieron a la suegra, y también estaba en el escaparate del chino. Bastantes mejorables. Cantan bien, pero da la sensación de que la comparsa no ha sabido reunir precisamente lo mejor de los grupos portuenses que pretendía homenajear. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,70