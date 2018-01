CUARTETO EL EQUIPO A MINÚSCULA: COMANDO CALETI

El esperado regreso de Morera comienza con una transgresión: la proyección de una película simulando la cabecera de la famosa serie El Equipo A. En este caso, los mercenarios son excluidos de la sociedad desde que fueron expulsados por desafinar en un ensayo de La trinchera, de Martínez Ares. Ese grupo aún no se ha recuperado. La parodia se llena de personajes traumatizados por aquella expulsión. Trinchera aún no ha superado esa salida porque lo dio todo para participar en aquella comparsa. "Hice la mili dos veces y vendí a mi abuela cuarenta cajas de polvorones", explica Trinchera, tras precisar que su abuela era diabética. "Me quedé sin comparsa y sin abuela". Gadita es un enamorado de Cádiz, tanto que considera el segundo puente el extranjero o le duele ver El Despojado, o considerar que aparcar en Cádiz debe ser vendido por los touroperadores. "Una vez hablé con un guiri de Puerto Real y mantuve una conversación fluida". La parodia se centra en las exageraciones de ambos, sin apenas dar relevancia a los demás personajes del equipo. Buenos golpes, muy gaditanos, y grandes interpretaciones. Los cuplés bajan bastante el nivel. El primero con referencias cadistas, el segundo sobre la lotería de Navidad. La hipérbole sobre Gadita, el que muere marcando el 956, y Trinchera, el fan de Martínez Ares que le regala cosas el día de antes y después de su cumple, continúa en el tema libre, a la que se suma una aventura contra la mafia china de las holoturias. El chino que se arremanga los tatuajes deja momentos divertidísimos. El remate cantado final, bastante prescindible. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,41