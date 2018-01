El padre de Miriam Pérez: "Por la memoria de mi hija debo de seguir luchando"

Asensio Pérez, padre de Miriam Pérez, la joven fallecida que padecía el 91 por ciento de discapacidad y a la que el IMAS le obliga a la familia a devolver 12.000 euros de una pensión no contributiva del Estado por superar en 600 euros, los ingresos máximos familiares, ha pasado hoy por los micrófonos de 'Hoy por hoy Cartagena' quien ha confirmado que con fecha 29 de diciembre de 2017, presentó un recurso contra la decisión del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), un recurso que se presentó con las firmas que hasta esa fecha habían recogido 112.000 y que al día de hoy llevan ya 150.000 en change.org.

Miriam era una chica cartagenera que tenia un 91% de discapacidad y debido a un error médico en su nacimiento sufria parálisis cerebral. Desde hace 15 años cobraba una pensión no contributiva que servía para pagar su rehabilitación, así como las medicinas que no le cubria la Seguridad Social. Ahora desde el IMAS, le solicita que la familia tenia que devolver todo lo ingresado por esa pensión desde el 1 de enero de 2016. La razón por la que quitaban la pensión a Miriam y multaban con casi 12.000 euros era porque en 2016 la familia superó en 600 euros el nivel de ingresos familiares anuales marcados por el IMAS. El aumento de estos ingresos es que el padre de Miriam que es funcionario recibió una paga extra que le debía el Estado desde 2012. El fallecimiento de su hija, le ha dado fuerzas para seguir con el proceso adelante. Según Asensio Perez, hasta el día de hoy , la administración no ha contestado a este recurso.

Escucha aquí la entrevista.