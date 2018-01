El Villarreal no quiere tirar la Copa

El Villarreal tratará de remontar este miércoles la eliminatoria de octavos de final de los octavos de final de la Copa del Rey ante un Leganés que buscará ratificar la sorpresa tras ponerse en ventaja (1-0) en el duelo de ida y seguir haciendo historia.



El Villarreal no llega a este partido de vuelta de Copa con el Leganés en su mejor momento por resultados y por bajas, mientras que el Leganés pasa por uno de los mejores momentos de la temporada y casi de su historia.



El conjunto madrileño está inmerso en la lucha por las plazas europeas, mientras que en la Copa lograron un buen resultado en el primer partido que les otorga opciones de poder pasar a la siguiente ronda clasificatoria.



Desde el Villarreal, el resultado de Leganés no hace pensar que pasar a la siguiente eliminatoria vaya a ser fácil, ya que necesitan vencer por dos tantos de diferencia frente a uno de los equipos menos goleados del campeonato.



Además queda la duda de ver si el técnico mantendrá la idea de las rotaciones, ya que además el siguiente partido de Liga es en el Santiago Bernabéu, lo que puede implicar que reserve a algunos de los jugadores de peso.



En ese aspecto, el técnico Javier Calleja ha reconocido que habrá rotaciones, pero que intentará mantener un bloque reconocible si bien sigue contando con las bajas de los lesionados Bruno Soriano, Andrés Fernández, Nicola Sansone o Roberto Soriano, que siguen en periodo de recuperación.



Estas ausencias suponen que si se quiere dar descanso a los habituales solo lo podrá hacer con jugadores del filial, aunque solo han entrado los jugadores Ramiro Guerra y Daniel Raba.



Además, el técnico ha dejado fuera de la lista de convocados a Jaume Costa por decisión técnica, entrando en su puesto Adrián Marín en una lista en la que destaca el recién llegado, el colombiano Roger Martínez, que tras su fichaje podría tener ya sus primeros minutos de amarillo.



Los blanquiazules nunca antes han llegado a esta ronda. Por ese motivo reina la ilusión y la confianza pese a la dificultad de un rival al que, sin embargo, ya han superado en los dos partidos que han jugado hasta la fecha durante el curso.



Ambos se han celebrado en el estadio de Butarque, escenario distinto al que acogerá la cita en esta ocasión. Por lo que respecta a los precedentes en territorio amarillo, nueve veces se han enfrentado allí. En seis de ellas el resultado le hubiera valido al Leganés para certificar su clasificación esta vez.



En lo que respecta a lo deportivo, el técnico Asier Garitano queda pendiente de la evolución de sus futbolistas en la sesión de entrenamiento previa para elaborar la convocatoria y el posterior once titular.



Es seguro que no estarán disponibles el extremo argentino Alexander Szymanowski y el centrocampista serbio Darko Brasanac. Más optimismo hay en el caso del marroquí Nordin Amrabat, que se retiró con molestias del enfrentamiento de ida tras marcar el gol de la victoria, pero que podría estar en condiciones.







Alineaciones probables:



Villarreal: Barbosa, Rukavina, Bonera, Víctor Ruiz, Adrián Marín; Ramiro Guerra, Trigueros, Cheryshev, Raba; Unal y Bacca.



Leganés: Champagne; Tito, Siovas, Bustinza, Raúl García; Rubén Pérez, Gumbau; El Zhar, Omar Ramos, Eraso; y Amrabat



Árbitro: Alfonso J. Álvarez Izquierdo (Comité Catalán).



Estadio: La Cerámica.



Hora: 19.30

