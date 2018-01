Jesús León y Luis Oliver: "No hay explicación lógica a lo ocurrido"

Jesús León y Luis Oliver han explicado por fin los motivos por los que Carlos González ha roto las negociaciones para la venta del Córdoba en el último momento. Según la parte compradora, en la misma notaría madrileña donde debía firmarse la escritura, el presidente Alejandro González, exigió el pago al contado del segundo plazo, de 5 millones, que debía hacerse antes del 30 de junio y que hoy se formalizaba con dos pagarés del Banco Popular y Bankia.

El empresario cordobés, Jesús León, ha explicado que lo firmado el pasado día 20 de diciembre era eso y que además, contaba con todas las garantías puesto que en caso de impago, las acciones pasarían de nuevo a Carlos González e incluso la parte compradora tendría que hacer frente a una cláusula por la que igualmente debería pagar una penalización de 5 millones. "Se trata de cumplir lo firmado en su día. González tuvo la oportunidad de negociar otras condiciones, pero aceptó esas y hoy mismo ha roto lo pactado. Se ha firmado un contrato, con esas garantías. No puede ser que lo firmes y ahora exijas otras condiciones. Además, hay un dinero entregado incluso. La actitud desde el primer minuto hoy ha sido extraña. Ha sido todo muy desagradable aunque yo no doy la operación por rota, sino por paralizada. Es verdad que cada día que pasa se nos hará más difícil conformar un equipo que pueda conseguir el objetivo de la salvación. Me he dejado la vida en esta operación y he suplicado a González que firme desde el pasado día 29. Aún confío en poder retomarlo", afirmó Jesús León, quien insistió en el daño que se le está haciendo al equipo con esta paralización.

Su socio, Luis Oliver, quien lleva semanas trabajando en posibles fichajes, ha mostrado su tremenda incredulidad por lo ocurrido y ha asegurado no encontrar ni una sola razón para entender la negativa a firmar las escrituras en el mismo día de la firma. "Las personas que se rigen por parámetros normales tendrían una explicación. Esto no se puede entender porque estaba todo pactado, firmado y con todas las garantías. Y eso que yo he negociado con Lopera. Pero Lopera es un señor normalito y sencillito comparado con Carlos González", dijo Oliver, quien dejó claro que el millón de euros entregado, de momento, no lo han devuelto. "Cuando uno es chulo, pues se levanta y devuelve el millón. Pero de momento se lo ha llevado", concluyó Oliver.

De momento, León y Oliver mantienen la esperanza hasta el día 22, fecha en la que se celebra la Junta Extraordinaria del club en la que debía formalizarse el cambio de consejo. A partir de ahí, si no se firma la venta, emprenderán acciones legales.

En la parte vendedora aún no se han hecho declaraciones públicas aunque en círculos cercanos, el presidente ha asegurado que el motivo de la ruptura ha sido porque exigían el pago al contado, a pesar de que eso no es lo firmado.