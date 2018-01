Cristóbal quiere darle continuidad al once

Cristóbal Parralo tiene en mente dar continuidad al equipo inicial. El entrenador ensayó este miércoles con los mismos jugadores que empataron ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. El entrenador, como viene siendo habitual desde que aterrizó en el Deportivo, entiende que cuando las cosas salen bien, es mejor no cambiarlas. El contratiempo de Adrián, que sufrió un pinchazo en la zona de la ingle, puede ser el único motivo por el que Parralo tenga que cambiar de planes. Pero si todo sale según lo previsto, el Deportivo volverá a alinear a los mismos jugadores que en la pasada jornada.

Por lo tanto, Florin Andone, Raúl Albentosa y Pedro Mosquera se ganan un puesto en el once inicial después de sus buenas actuaciones ante el Submarino Amarillo. Así las cosas, se quedarían en el banquillo Emre Çolak, Lucas Pérez y Fabian Schär. Si Adrián no se recupera de sus molestias inguinales, sería Lucas el encargado de jugar en banda en lugar del asturiano. Los Servicios Médicos del Deportivo no le dan demasiada importancia a la lesión de Adrián López, que pidió abandonar el entrenamiento de éste miércoles de forma voluntaria "tras sentir cargada la zona de la ingle", explicaron fuentes del Deportivo. Por lo tanto, Adrián se mantendría en su posición por detrás de Andone.

Lucas ya está recuperado.

Tras perderse el duelo ante el Villarreal y no poder trabajar con normalidad el martes, Lucas Pérez dio por zanjadas sus molestias en la espalda y se entrenó con total normalidad en Abegondo. El delantero de Monelos está de vuelta, y con el buen momento de Andone, Parralo tendrá que tomar una difícil decisión sobre quién será el inquilino de la punta del ataque blanquiazul. De momento, no ha ensayado con dos puntas como sí lo hiciera la semana pasada.