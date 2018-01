Fichajes que se alejan

Dos de los nombres que se han vinculado con el Dépor en los últimos días, incluso semanas, pierden fuerza. Se trata de Carlos Martínez y Kiko Casilla, dos de las opciones que han estado sobre la mesa del presidente.

Kiko Casilla ha sido la alternativa más solvente que ha manejado el Deportivo para reforzar su portería. Los coruñeses habían comunicado al Real Madrid su deseo de contar con el meta en caso de que éste accediese a abandonar el club blanco con la llegada de Kepa, portero del Athletic. Los merengues veían la operación con buenos ojos y tenían la firme intención de abonar la cláusula del portero vasco. Con lo que nadie contaba era con la negativa de Zinedine Zidane a reforzar su plantel durante el mercado de invierno. El técnico francés del Real Madrid quiere mantener su plantilla intacta y todo indica que los blancos dejarán la Operación Kepa, como muy pronto, para el verano. Sin esa premisa, la salida de Casilla es imposible.

También desde Euskadi se ha apuntado a Carlos Martínez como un posible refuerzo del Dépor en este mercado. Los coruñeses sopesan buscar un lateral diestro y el defensa vasco es uno de los nombres en los que se ha pensado. Sin embargo la voluntad del jugador no invita al optimismo. El jugador finaliza contrato el próximo 30 de junio y a día de hoy su intención es la de pelear sus opciones por continuar en la Real Sociedad. De no ser así, hará las maletas una vez finalizada la Liga y con la libertad bajo el brazo. Además la Real no se quiere quedar con un solo lateral diestro en lo que resta de campaña.