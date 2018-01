Dentro de la gran primera vuelta realizada por el Compos con 42 puntos que le proclamaron Campeón de Invierno, la afición ha otorgado a Álvaro Casas el premio al #Jugador5EstrellasCompos de la primera vuelta, galardón que lo nombra como el futbolista más destacado del equipo en esta primera parte del campeonato. El mejor, de los mejores de la primera mitad del campeonato.

El joven santiagués, que llegó este verano procedente del Oviedo B, ha conquistado a la afición blanquiazul con sus actuaciones a lo largo de lo que va de año. En estas 19 jornadas, Álvaro sólo se ha perdido 22 minutos, siendo la pieza más utilizada por Yago Iglesias. En este tiempo ha jugado tanto de mediocentro como de central, demostando de esta manera su polivalencia.

Esta mañana, en el córner de la tienda oficial de la SD Compostela, en Reizentolo, el santiagués recibió el premio de la mano de Juan Carlos García, jefe de ventas de la zona norte de Mahou. En el acto también estuvieron presentes Javier Puñal, director de marketing del club, y Manu Castiñeiras, director deportivo de la entidad.

Tras recoger el galardón, Álvaro Casas quiso destacar que este es un premio que demuestra el valor del colectivo. No quiso darle mayor importancia en lo que a su rendimiento se refiere, pero si que se siente orgulloso de que la afición lo valore tan bien, aunque sabe que los amigos y familiares tuvieron su porcentaje de incidencia importante en la votación.

En el plano deportivo, Álvaro aclaró que todavía “queda un mundo” y por ello “la filosofía de ir semana a semana es la que debemos seguir. Si sumamos de tres este domingo daremos un pasito más para acercarnos al objetivo”, explicó.

Este gran rendimiento viene acompañado de grandes actuaciones de visitantes, donde el Compos suma ya ocho victorias. “Estamos cómodos fuera. La idea es la misma, pero con un par de retoques por el campo, como el otro día. Al final es sumar y si vuelves con los tres puntos de campos como A Grela, Bergantiños o Barbadás, te da un gran colchón”, comentó.

En cuanto a su posición, Álvaro se ve “donde me necesite el míster” y detalló: “Por las sanciones y las lesiones de dos de los mejores centrales de la categoría acabé ahí, pero ahora estamos todos y no sé en que posición me utilizará el míster. En el medio está trabajando muy bien Mon, Tomás…Samu hizo un partidazo el domingo, está muy caro jugar en este Compos”.

A su gran rendimiento también viene influenciado por la comodidad que le aporta la SD Compostela. “Estoy en mi casa y si a eso le sumas que en lo deportivo nos va bien y que el grupo humano es ideal, más no se puede pedir”, concluyó.