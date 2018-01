La Unión de Consumidores recomienda a los compradores conocer sus derechos

La Unión de Consumidores de Ibiza y Formentera ha recordado la importancia de conocer los derechos de los compradores en época de rebajas, como saber exactamente las condiciones para devolver productos durante este periodo.

Su portavoz, Carlos Salinas, ha asegurado que actualmente "prácticamente siempre es periodo de rebajas porque hay establecimientos que ofrecen descuentos todo el año, pero es bueno para los consumidores".

Entre otras recomendaciones, Salinas ha explicado que es "importante" adquirir sólo lo que se necesita "porque, por mucho que un artículo esté rebajado, si no lo necesitamos y no lo vamos a usar, será un dinero tirado".

Según Salinas, el periodo de rebajas no cambia las condiciones o la garantía de los productos, "sólo el precio". Además, hay que comprobar que los comerciantes indiquen el precio anterior y el nuevo o "de manera clarísima" el descuento aplicado.

"A veces, en esta época, puede cambiar el tema del pago con tarjeta o el periodo de devoluciones. Cada vez más, hay locales que ofrecen plazos para cambiar sus artículos pero, por Ley, los cambios sólo se deben producir cuando un producto está estropeado o tiene alguna tara que no hemos visto antes, no porque después no nos guste", ha recordado Salinas, quien ha recomendado guardar siempre los recibos de compra.

Salinas ha explicado también que los productos rebajados deben haber sido expuestos en las tiendas, como mínimo, 30 días antes de las rebajas, por lo que "no es correcto" que algunos establecimientos sólo vendan artículos de temporadas anteriores. También ha alertado sobre tiendas que pueden 'falsear' los precios finales en época de rebajas, aumentándolos al principio y aplicando después los descuentos.

"Recibimos muchas consultas ahora, tras la Navidad, sobre cómo cambiar regalos, principalmente. Las denuncias las derivamos a la oficina de Consumo del Govern balear", ha concluido.