'Damos la nota' con The Main Squeeze y China Moses

Un miércoles más, dedicamos unos minutos a la música para seguir ampliando nuestro repertorio, hoy con las sugerencias de Iván Doménech, que nos ha acercado los temas 'Dr. Funk' y 'Watch out', de The Main Squeeze y China Moses.

El primero es un tema del año 2012, editado por la banda The Main Squeeze, que nació como un grupo para tocar en las fiestas de la Universidad de Indiana en 2010. Dos años después lanzaron su primer LP homónimo y tres años más tarde lanzaron su segundo álbum de larga duración titulado Mind Your Head. El disco fue producido por el productor Randy Jackson. En 2017, The Main Squeeze lanzó su tercer álbum de larga duración titulado Without a Sound.

La segunda propuesta viene con la firma de China Moses, una cantante y presentadora de televisión estadounidense y francófona nacida el 9 de enero de 1978 en Los Ángeles (California).

China Moses es hija de la cantante Dee Dee Bridgewater y del realizador Gilbert Moses y ha vivido desde su niñez en el mundo de la música y del teatro. Particularmente precoz, grabó a la edad de dieciséis años 'Time' (1996), su primer single. Este éxito fue reforzado por los álbumes 'China' (1997), 'On Tourne en Rond' (2000) y 'Good Lovin' (2004) que la imponen como una referencia de la escena francesa del R&B.