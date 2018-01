Un irunés en los Goya

Se habla mucho y bien ultimamente del cine vasco y del cine en euskera en particular. Se destaca el gran trabajo de directores que están consiguiendo grandes logros con sus películas. No hay más que pensar en títulos como “Loreak”, la primera película en euskera que llegó a la sección oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastian, “Amama” o la más reciente “Handia”, la historia del gigante de Alzo que está ya jugando en otra liga, con esas 13 nominaciones a los Premios Goya. Y resulta, que detrás de todos esos títulos y de otros como “La Pelota Vasca”, “Aupa Etxebeste!”, “80 egunean” o “Urte berri on, amona!”, nos encontramos con un irunés, Javier Agirre Erauso, al que por cierto no le gusta nada el protagonismo, ni estar delante de las cámaras ni los micrófonos pero que se va a tener que acostumbrar, porque está nominado a la mejor dirección de fotografía en los Goya que tendrán lugar el próximo 3 de febrero en Madrid, por su trabajo en la mencionada “Handia”. Javi, que en la actualidad vive en Zarautz con su mujer e hijos, mantiene una relación muy directa con Irun, su ciudad, que visita habitualmente y donde viven su madre, hermanos y el resto de la numerosa familia del director de fotografía que estudio en el colegio Dunboa, paso por el Instituto Bidasoa de Irun y posteriormente, por la Escuela de Imagen y Sonido de Andoain, donde descubrió que esto del cine es lo suyo. En Radio Irun, por fin, hemos tenido ocasión de hablar con él, de conocer más de cerca su trabajo y de desearle lo mejor en el futuro. Es, por cierto, la primera vez que se enfrenta a una entrevista de radio, pero la ha pasado con buena nota, como todo lo que hace. Aquí la tenéis.

Seguir leyendo