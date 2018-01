Castañón se presenta a liderar el PSOE local: "Soy feminista, laica y republicana"

A José Antonio Díez la ha salido el primer rival en la carrera para revalidar su liderazgo en la Agrupación Municipal del PSOE de León, la más numerosa de la provincia. Se trata de la psicóloga Belén Castañón, responsable de Políticas Sociales en la ejecutiva de Tino Rodríguez. Castañón apunta a su condición de mujer como gran baza para alcanzar la secretaria. "Es el tiempo de las mujeres en general, somos protagonistas; y de las mujeres socialistas en particular" Además, destaca como principales valores sus profundos ideales socialistas, republicanos, laicos y feministas. "Soy socialista convencida y feminista de pro", dice

Falta de democracia interna

Castañón dice que todavía está recabando apoyos de militantes y cargos del partido. De momento su principal valedor es Javier Arias, (el que fuera precandidato a la secretaria provincial del PSOE pero que acabo integrándose en la de Javier Cendón aunque este, eso sí, no le hizo un hueco en su ejecutiva). Castañón cree que es necesario un cambio en la agrupación de local y denuncia la falta de democracia interna en el seno de la misma. "Hay que abrir puertas y ventanas, es necesario ventilar", ha dicho, al mismo tiempo que se ha referido a la gestión de José Antonio Díez "Esta casa no es un cortijo, es una agrupación que pertenece a los militantes. No tiene dueño"

Belén Castañón adelanta que su aspiración es ser la candidata del PSOE a la alcaldía de León aunque reconoce, eso sí, que todavía no tiene proyecto de ciudad. "Estamos trabajando en ello", ha dicho