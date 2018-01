El subdelegado del gobierno en Lugo pide cerrar los garajes y no dejar cosas de valor en los coches

El subdelegado del gobierno en Lugo, Ramón Carballo, ha hecho un llamamiento para que no se dejen abiertos los garajes y que tampoco se dejen cosas de valor en los vehículos.

Una invitación que trasladaba luego de que unos diez garajes comunitarios, en la “zona sur de la ciudad de Lugo”, fueran asaltados en una noche, el pasado fin de semana. Carballo también constataba que algo parecido ocurrió en Sarria “el 30 o 31” de diciembre.

“A mi me gustaría hacer un llamamiento a medidas que deben de tomar los usuarios. Muchas veces salimos del garaje y dejamos la puerta abierta y no nos preocupamos de cerrar la puerta. Por cierto, en ninguno de los garajes se observa ningún forzamiento de cierre, o bien entraron por el portal o aprovecharon alguna puerta de garaje abierta”, ha puntualizado.

Incluso, ha esgrimido que la Policía le había comunicado “que en muchas rutas de seguimiento (para frenar los asaltos), ven por las noches que muchos garajes permanecen abiertos por la noche”. A esto ha sumado la recomendación de que “no” se dejen objetos “a la vista en los vehículos”

Carballo aseguró que “estamos ante un caso que se viene reproduciendo en los últimos tiempos, que había incidencia de robos en la ciudad y también fuera la ciudad, y así en Sarria se produjo un episodio muy similar que fue el día 30 o 31 de diciembre”.

“Fue un modus operandi (Sarria) similar a éste, también se produjeron actos parecidos en Santiago, Pontevedra y Vilagarcía, aunque la policía no piensa que se trate de una banda itinerante porque el botín es insignificante, en muchos casos no llega ni a 30 euros y de los 28 vehículos que fueron saboteados este fin de semana en Lugo en 14 de ellos no se llevaron absolutamente nada”, ha pormenorizado.

Inclemencias meteorológicas

Por lo demás, ante las inclemencias meteorológicas, el subdelegado del gobierno en Lugo ha alertado que por esta tarde puede “aumentar la incidencia meteorológica” para lo que están “desplegados todos los medios, de sal (9300 toneladas de sal y más de dos millones y medio de salmoira)” y por tanto está todo “el dispositivo al completo”, que se nutre de una flota de 40 vehículos quitanieves, de los cuales 38 “son de esparcimiento de sal”, y otros dos “de distribución de salmoeira” y diez que “esparcen salmoeira y sal”. Todo ello para dar cobertura a los 825 kilómetros de red de carreteras nacional en la provincia de Lugo.