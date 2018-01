SATSE denuncia una sobrecarga en el HULA de hasta cien pacientes

El sindicato de Enfermería, SATSE Galicia ha denunciado la escasez de profesionales para atender en Urgencias a los pacientes en el HULA. El hospital lucense registró estos días una "presión asistencial" superior a la normal, de hasta trescientos treinta pacientes diarios, cuando una afluencia media en épocas normales se sitúa en torno a los doscientos/doscientos cincuenta pacientes, según han confirmado desde el sindicato.

La secretaria autonómica de SATSE en Galicia, Carmen García Rivas, asegura que las unidades de Urgencias "no reúnen las condiciones adecuadas" para que los enfermos estén ingresados y en este momento tanto los pacientes como los familiares pasan horas y horas en dicho servicio.

"Se está manteniendo a muchos enfermos en observación, en vez de ingresarlos, mientras que hay plantas cerradas que podrían utilizarse en estos momentos de alta demanda", denuncia. Ante esta situación, los sanitarios se están encontrando "con muchas dificultades para atenderlos por la sobrecarga que presentan los hospitales de toda la comunidad gallega", concreta.

Por todo ello, la sindicalista exige a las direcciones del HULA y del resto de hospitales de la sanidad pública de Galicia en que son constantes los colapsos, que tomen las medidas correspondientes para paliar esta situación, "reforzando la plantilla" y facilitando la máxima comodidad posible a los pacientes, para poder derivarlos a las unidades que corresponda.

Además, les reprocha que "ni siquiera se molestan en dotar de más trabajadores a la Unidad de Urgencias", donde se quedan ingresados y no son suficientes los sanitarios para controlar las medicaciones o atender de manera adecuada a los enfermos, que pueden llegar a pasar horas sin comer y no cuentan con intimidad ni privacidad, unas circunstancias que insiste en atribuir a que "están ingresados en una unidad que no está diseñada para ello".

Desde SATSE Galicia han informado que la situación en el hospital de Burela "está normalizada" mientras que en el hospital de Monforte de Lemos en los últimos días "se incrementó la afluencia de pacientes en un cincuenta por ciento y también se está abusando de mantener pacientes en observación por encima de la capacidad de Urgencias en vez de ingresarlos", denuncian.