El PSOE-M alerta que los Cercanías no son seguros para los madrileños

El problema viene de lejos, monopolizó parte de los debates durante la Navidad, pero ni los Reyes Magos han sido capaces de arreglar el colapso de los Cercanías. “El caos continúa”, según el diagnóstico que han hecho este miércoles los socialistas madrileños. Su secretario general, José Manuel Franco se ha reunido con los alcaldes socialistas y con representantes socialistas en instituciones nacionales y regionales.

Esa reunión surge por el hartazgo y el enfado de los socialistas ante la desidia de los Gobiernos del PP con el problema de los Cercanías. José Manuel Franco ha reunido a su equipo y a sus alcaldes para para coordinar un plan de acción para de presionar al Gobierno central y a la Comunidad de Madrid "para que resuelvan de una vez la crisis de los Cercanías".

Desde que Mariano Rajoy llegó al poder, los cercanías han sufrido un recorte en el mantenimiento del 14%, según calculan los socialistas. Ese recorte “ha provocado accidentes como el de Alcalá de Henares”, ha recordado José Manuel Franco. El secretario general del PSOE en Madrid no cree que aquel caso fuese algo casual, no fue un accidente puntual, “ahora mismo los trenes de Cercanías que circulan por la Comunidad de Madrid no ofrecen las garantías adecuadas para que los ciudadanos puedan sentirse seguros cuando utilizan este transporte público”.

Para compensar esos recortes, esa inseguridad, el PSOE exige al Gobierno central una inyección de 120 millones de euros para 2018, “como primera medida de choque, pero también pedimos al Gobierno de España un compromiso presupuestario para que en los próximos tres años se alcancen los 1.800 millones de euros al año en Cercanías”. También han pedido que se incrementen los aparcamientos disuasorios y ampliar la red de Cercanías a municipios a los que se habían comprometido a llegar, como es el caso de Soto del Real, Manzanares el Real y Miraflores de la Sierra.

Los socialistas exigen mejoras en la accesibilidad de cercanías cuando su propia sede tiene barreras arquitectónicas Es una más de las las paradojas de la política. El PSOE-M ha exigido mejoras en la accesibilidad de Cercanías "porque es inaceptable que en pleno Siglo XXI una persona discapacitada no pueda acceder a los trenes", ha denunciado el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco. Los socialistas no predican con el ejemplo. Ellos mismos, en su propia sede - en la calla Buen Suceso-mantienen barreras arquitectónicas de accesibilidad porque no hay ni rampas, ni acceso para los discapacitados. Nada más entrar, solo se puede acceder subiendo por una de las dos escaleras.

Reunión a la vista

El próximo viernes, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes se reunirá con los alcaldes del Sur, los alcaldes de la línea C-3, unas de las más afectadas. El líder del PSOE-M no es especialmente optimista con esa cita: “Me temó que todo terminará con un brindis al sol, sin datos y sin compromisos concretos”. Ante esas pocas expectativas, los socialistas quieren planes concretos. “Vamos a exigir un programa específico y mejoras en la gestión, porque necesitamos proyectos concretos y no solo promesas para recuperar la calidad en este servicio público”, ha señalado.

En este sentido, José Manuel Franco ha anunciado que “vamos a salir a la calle a buscar información entre la ciudadanía y explicar qué es lo que queremos y, como partido con voluntad de gobernar que es lo que somos, proponer posibles soluciones”