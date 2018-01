Una circular de un colegio de Madrid pide a las mujeres que vistan con pudor

Dos colegios privados concertados de Alcorcón y Guadarrama han distribuido un documento interno con instrucciones de vestuario que presenta diferencias para profesores y profesoras. A los hombres se les recomienda ir a clase con traje, corbata y pelo corto. A las mujeres se les pide pudor, lo que se traduce en no llevar mallas, vaqueros o los hombros al aire. La circular pide a las profesoras, a las mujeres, que potencien la feminidad en su forma de vestir y que tengan presente el pudor y la modestia sobre todo en verano. Les pide que eviten llevar vaqueros o mallas, los hombros al aire y que lleven la falda por debajo de la rodilla como mínimo. Es preferible, dice literalmente la circular que publica el diario.es, el uso de camisa evitando transparencias, escotes pronunciados, camisetas de tiras o ropas excesivamente ajustadas. El calzado debe ser zapato, bota o botín siempre cómodo y en verano un poco abierto, pero no excesivamente.

El presidente de la Fundación ultracatólica Educatio Servanda, la propietaria de estos dos colegios concertados, ha asegurado a la Cadena SER que cualquier empresa tiene derecho a poner normas de estilo a sus trabajadores, que no han sido motivo de despido pero que no puede precisar si ha habido algún apercibimiento. Si sabemos, por fuentes cercanas al colegio de Alcorcón, que las mujeres que trabajan en este centro, docentes y personal de administración y servicios, han sido aleccionadas sobre la forma de vestir para no incitar a los alumnos más mayores e incomodar a los sacerdotes. A las profesoras de infantil, de hecho, se les prohibió llevar vaqueros ajustados y se les pidió de forma expresa que los cambiaran por chinos más amplios.

Las recomendaciones, en el caso de los profesores varones, no hacen referencia alguna al género ni al pudor, se les pide traje y corbata y pelo corto. Para los alumnos y alumnas, obligatorio el uniforme y prohibido rastas, rapados, crestas, tintes fuera de lo habitual, líneas de color, piercings, uñas decoradas, maquillajes y adornos excesivos.

La consejería de Educación todavía está analizando la circular, viendo si contradice la ley de conciertos educativos. En todo caso aseguran que es el colegio el que contrata a los profesores, con lo que no tienen una vinculación contractual directa con los docentes, aunque es la comunidad quien paga las nóminas. La consejería quiere estudiar bien esas normas antes de decidir si ordena de nuevo una investigación sobre estos colegios a los que subvenciona cada año con más de 3 millones y medio de euros.

El centro de Alcorcón ya protagonizó una polémica machista por enseñar a las niñas a hacer ganchillo y llevar a los niños al estadio Santiago Bernabéu. La oposición de Madrid asegura que estamos ante el franquismo más rancio y va a pedir explicaciones al gobierno de Cristina Cifuentes.