Madrid no ha pagado un sólo euro de los 240 millones comprometidos en 2015 por el convenio de carreteras

El Ministerio de Hacienda no ha enviado un solo euro a las Islas de los 240 millones comprometidos a finales de 2015 por el convenio de carreteras. Fue un protocolo firmado entre la presidenta Francina Armengol y el ministro Cristóbal Montoro que el propio Govern admite ahora que, a día de hoy, tiene poca validez. Y es que el Govern, además, a diferencia de lo que ha podido hacer Canarias no tiene la posibilidad de recurrir a los tribunales ya que lo que se firmó fue un protocolo y no un convenio. Un aspecto, aparentemente formal, pero que deja a expensas de la voluntad de Montoro el que llegue o no ese dinero.

A finales de 2015 el Govern anunció el compromiso de Hacienda de pagar 80 millones de euros al año en 2016, 2017 y 2018 para cumplir así con los 240 millones de euros pendientes pero a día de hoy no ha llegado, como decimos, un solo euro. El problema añadido es que no se puede reclamar vía judicial porque no hay un convenio de por medio sino un mero compromiso en un protocolo que no tiene ningún tipo de recorrido en los juzgados. Canarias sí que tenía convenio, reclamó en los juzgados y el Supremo le ha dado ahora la razón y el Gobierno deberá pagarles 138 millones de euros para carreteras.

De hecho, aquí en la SER, Catalina Cladera admite que actualmente tiene poca validez y que todo depende de que Montoro quiera o no pagar.

En la reunión que mantuvieron ayer con el ministro de Hacienda, éste les dijo que ese dinero podría acabar llegando pero para ello será necesario tener unos presupuestos. Explica Cladera que desde 2015 sólo han recibido excusas por parte del gobierno central.

Negociación del nuevo REB

Más optimista es Cladera con el Régimen Especial Balear. Tras la reunión de ayer, el compromiso de Montoro es tener una propuesta lista en este primer trimestre para que vaya luego al Congreso de los Diputados y pueda aprobarse antes de que termine el año.

Aquí sí que el Govern no espera ningún tipo de contratiempo. El objetivo de las Islas es que el nuevo REB incluya bonificaciones para el transporte de mercancías con la península, descuento del 75% para las conexiones aéreas con las otras comunidades o incentivos fiscales para empresas que inviertan en Balears. Además, se reclama un fondo de insularidad que garantice inversiones del Estado en nuestra comunidad autónoma independientemente del color del gobierno de turno.

Donde no hubo acuerdo con Montoro fue respecto a los 67 millones de euros que el ministro ha bloqueado porque no hay unos presupuestos aprobados. El gobierno central insiste en que ese dinero sólo llegará si se aprueban las cuentas y en el Govern ya están analizando qué medidas toma para, con unos presupuestos prorrogados, exigir esa partida.