Álvaro Bustos en Ser Deportivos: "empatar cinco partidos seguidos es un bendito bache"

Álvaro Bustos viene a reforzar el juego de bandas del Real Mallorca y más con las bajas de Ferran Giner y Lago Junior, que siguen lesionados.

El jugador asturiano, primer refuerzo del mercado de invierno, reconoce en La Ser que "me decidói por el Mallorca por la confianza que me dio el mister y el club", pero también admite que dos jugadores de la actual plantilla, tuvieron mucho que ver en su decisión. "Conocía a Abdón y Álex Serrano, con éste último somos amigos de pequeño y me dijo que venía a un gran club".

Pese a haber jugado solo 64 minutos en 4 partidos, el jugador comenta que "vengo preparado y fuerte, el ritmo de competición se gana con partidos".

El equipo lleva 5 partidos consecutivos empatados y el Villarreal B, segundo clasificado, le ha reducido 8 puntos en las últimas jornadas, sin embargo, Bustos pide calma, "es verdad que 5 partido deja a la gente inquieta, pero bendito bache, el equipo sigue teniendo de los mejores resultados de Europa".