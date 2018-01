Dan la razón a un padre separado que rechaza pagar clases extraescolares a su hija

La Audiencia Provincial de Palma ha dado la razón a un padre separado que se niega a pagar las clases extraescoladres de ballet e inglés de su hija. La menor cursa quinto de primaria y su progenitor se niega a abonar la mitad del coste de las clases y a acompañar a la niña a las sesiones. La sentencia ha tumbado el recurso presentado por la madre y ha confirmado la sentencia dictada por otro juzgado en primera instancia.

La sentencia argumenta que el convenio regulador pactado entre los padres para la custodia compartida estipula que ambos progenitores tienen que pagar las clases extraescolares, pero éstas tienen que estar consensuadas. Los jueces consideran que no se puede imponer al padre el pago de la mitad de las actividades porque no ha quedado acreditado que la menor las precise. Además, considera el fallo que la elección de las clases realizada por la madre no puede implicar una obligación para el padre.

También consideran los jueces que no se puede imponer al progenitor la obligación de acompañar a la menor a estas actividades cuando tenga a la menor a su cuidado. Un juzgado de primera instancia ya dio la razón al padre y se manifestó en el mismo sentido.