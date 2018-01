"¡Claro que se puede gobernar Cartagena con seis concejales!, por qué no?"

Era su primera entrevista tras la ruptura del pacto de Gobierno del PSOE con Movimiento Ciudadano en Cartagena. Ana Belén Castejón ha contestado esta mañana a preguntas que se refieren a cómo queda la gobernabilidad en el municipio de Cartagena -el PSOE lo hará en minoría y en solitario- hasta las próximas elecciones de 2019.

La alcaldesa, Ana Belén Castejón, ha asegurado que "¡claro que se puede gobernar con sólo seis concejales!", y se preguntaba "¿por qué no?", además de aclarar que la Ley de Grandes Ciudades otorga herramientas a los consistorios, como es la figura de los directores generales, que ayudarán a gestionar el municipio.

Castejón ha negado que vaya a haber una paralización municipal, que van a trabajar con más ahínco si cabe, y asegura que afronta la realidad "como viene", pues no hay otro remedio.

La alcaldesa también ha apelado a la responsabilidad del resto de la corporación municipal, que -dice- serán conscientes de la actual situación política que vive Cartagena. También ha asegurado que seguirá tendiendo puentes con la oposición y que su compromiso sigue siendo el del diálogo.

La alcaldesa no se ha mostrado preocupada por el posible daño electoral que puede hacerle a su partido esta crisis de gobierno con MC. Dice que "no estoy pensando en sacar o no rédito electoral" de esta crisis.

Escucha la entrevista completa en Hoy por hoy.